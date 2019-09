Paulo Sérgio Wolff deixa reitoria da Unioeste

Paulo Sérgio Wolff transmitiu nesta sexta-feira (27) o cargo de reitor da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) a Moacir Piffer. A transmissão acontece em razão da candidatura de Cascá ao cargo de diretor geral do campus de Cascavel.

Do dia 30 de setembro até 22 de outubro, Moacir Piffer será o reitor em exercício da Instituição. Paulo Sérgio Wolff reassume o cargo no dia 23 de outubro, após a eleição.

Na ocasião, Paulo Sérgio Wolff ressaltou a importância desse momento para a Universidade. “O cargo será passado ao Moacir Piffer, para que nesses dias, ele conduza a nossa Universidade. Um momento fundamental, todos continuarão a ter um ambiente de harmonia, e desejo que todos auxiliem o trabalho do Moacir para que a Unioeste continue se desenvolvendo”.

Moacir Piffer, afirmou ainda que tem muito orgulho da Unioeste e agradeceu à oportunidade. “Quero tranquilidade e harmonia para que nosso período à frente da Unioeste seja iluminado. Muita alegria em estar aqui presente e defender essa Universidade”, finaliza.