Passou no Fies ou P-Fies? Saiba quais são os próximos passos

As listas dos estudantes pré-selecionados para participarem do Fies e do P-Fies, programas de financiamento estudantil realizados pelo MEC (Ministério da Educação), serão divulgadas na próxima quarta-feira (26). Porém, ainda há alguns passos entre a chamada na lista e a aprovação final do financiamento.

“Existe um processo minucioso para aprovação do crédito estudantil. Alguns alunos podem perder o financiamento e essa oportunidade apenas por não organizarem a agenda para comparecer às instituições necessárias ou esquecerem alguma das documentações solicitadas”, explica Pedro Maciel, gerente de produtos do Pravaler, maior fintech de soluções financeiras para educação no Brasil e participante do P-Fies.

As plataformas Fies e P-Fies têm como objetivo financiar cursos superiores não gratuitos em Instituições de Ensino com avaliação positiva do MEC e que aderiram aos programas.

Fies (modalidade financiada pelo governo federal)

Passo 1: Os candidatos pré-selecionados precisam complementar as informações da inscrição no Fies Seleção, hospedado no site oficial do programa (fies.mec.gov.br), entre os dias 27 de fevereiro a 2 de março, fornecendo mais dados para a contratação do financiamento.

Passo 2: A seguir, os candidatos deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), existente em todas as instituições de ensino superior parceiras do programa, para validar suas informações pessoais em até cinco dias úteis – contados a partir do dia seguinte à complementação da inscrição (passo 1).

Passo 3: Após a validação das informações pessoais e requisitos para o programa, o estudante deve comparecer a Caixa Econômica Federal, em até dez dias com a documentação exigida e especificada previamente no portal.

Importante: Quem não for aprovado na primeira lista do programa pode acompanhar a lista de espera para as vagas que não forem preenchidas. A lista é gerada automaticamente e os estudantes contemplados deverão acompanhar o resultado entre os dias 28 e 31 de março.

P-Fies (modalidade financiada pela iniciativa privada e bancos públicos)

Passo 1: Os estudantes devem comparecer diretamente à CPSA da Instituição de Ensino escolhida para validar as informações pessoais em até cinco dias úteis.

Passo 2: Comparecer a um agente financeiro – como bancos e o Pravaler – em até dez dias com a documentação exigida e especificada, que varia para cada banco. No caso do Pravaler, fintech de soluções financeiras do mercado de educação, o processo é todo online através do portal do aluno no site do Pravaler e o aluno não precisa ir a nenhum local presencial. Já nos outros bancos participantes o processo é feito presencial nas agências.

Importante: Nessa modalidade do programa, não há lista de espera. Esta será a quinta edição do P-Fies, mas o MEC já anunciou mudanças para o próximo semestre, acabando com a exigência de Enem, tirando limitação de renda máxima e prolongando as inscrições para o ano todo, com o objetivo de incluir mais estudantes no programa.

Sobre o Pravaler

O Pravaler é a principal fintech de soluções financeiras para educação do Brasil. A companhia foi a primeira desse segmento fundada no País e está entre as mais importantes, segundo estudo publicado pela KPMG.

O processo para contratação de seus serviços é zero burocrático e 100% online. A empresa atua no mercado há 18 anos e tem entre seus principais acionistas o Banco Itaú. Com faturamento de R$ 250 milhões e mais de 300 colaboradores que fazem a diferença todos os dias, o propósito do Pravaler é ampliar o acesso à educação, com a missão de beneficiar 1 milhão de alunos até 2025, transformando suas vidas e a de suas famílias.