Parque Nacional do Iguaçu deve receber mais de 40 mil turistas no Carnaval

O Parque Nacional do Iguaçu, local que abriga as Cataratas do Iguaçu, espera receber mais de 40 mil turistas neste feriado facultativo de Carnaval. O número deve movimentar toda a economia do Destino Iguaçu e ajudar o ano de 2020 ser o melhor da história em visitação.

Segundo dados da Concessionária Cataratas S.A essa é uma das maiores visitações da história. As Cataratas do Iguaçu são o principal termômetro do segmento no Destino Iguaçu e em 2019 o Parque recebeu mais de dois milhões de pessoas de 178 países, a maior visitação já registrada na unidade de conservação sendo o Carnaval um dos períodos de maior procura pelos turistas.

O Destino Iguaçu é um dos locais mais procurados no Brasil para pessoas que querem fugir da tradicional folia e se conectar com a natureza. Segundo o secretário de Turismo Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu (PR), Gilmar Piolla, a cidade é uma opção para o viajante que prefere aproveitar o feriado em um destino de ecoturismo, aliado à ótima infraestrutura que a cidade oferece.

“Foz está em alta na preferência dos viajantes. O destino tem ótima relação custo-benefício, boa conectividade aérea e ampla infraestrutura. Mesmo não estando na roda da agitação dos foliões, como São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste, é um dos destinos mais procurados no Brasil nesta época do ano para quem quer se conectar com a natureza”.

Setor hoteleiro espera melhor Carnaval de todos os tempos

A expectativa de alta no fluxo de visitantes promete aquecer a economia, movimentando diferentes setores como comércio, serviços e hotelaria. Segundo dados do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu (Sindhotéis), a ocupação para o Carnaval de 2020 terá alta ocupação no feriadão.

“Esperamos que o feriado de Carnaval de 2020 seja o melhor de todos os tempos. O percentual de ocupação hoteleira vem crescendo desde 2010 e esse ano esperamos que a ocupação fique entre 90% a 95%”, disse Neuso Rafain, presidente do Sindhotéis.

Atualmente a cidade tem um parque hoteleiro formado por aproximadamente 180 meios de hospedagem com oferta de mais de 32 mil leitos distribuídos entre hotéis, pousadas, albergues e hostels.

Destino em alta

Os bons números da visitação também são aguardados em outros atrativos do Destino Iguaçu. O Marco das Três Fronteiras espera receber mais de 12 mil turistas esse ano, frente aos 11.648 visitantes de 2019 e vai reforçar as atrações culturais.

O turismo de Itaipu também deve ser movimentado no Carnaval de 2020. As atrações da margem brasileira da usina esperam receber cerca de 15.500 visitantes. Já no Parque das Aves, a previsão é que mais de 22 mil visitantes passem pelo atrativo, a estimativa é a maior dos últimos três anos.