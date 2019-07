Paredão do handebol cascavelense

O goleiro Michael Bravet Oquendo, chamado de Cuba, chegou nesta temporada para defender as cores do ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel Handebol. Campeão da Liga Nacional e do Pan-Americano de Clubes, ambos em 2013, ele traz a experiência de disputas nacionais e internacionais e a liderança necessária para auxiliar os companheiros em momentos decisivos das partidas.

Enquanto aguarda a próxima etapa pelo Campeonato Paranaense Chave Ouro, a equipe intensifica os treinamentos para a 4ª Fase do Campeonato Paranaense de Handebol, ainda pelo sistema classificatório, será realizada dias 14 e 15 de setembro em Toledo.

Cascavel tem a terceira melhor defesa da competição e grande parte desse desempenho se deve aos goleiros Flavio e Cuba. “Nossa defesa é um ponto forte. Essa parada está sendo boa para o grupo se recuperar fisicamente e ganhar ritmo na parte de treinos, especificamente para os goleiros. Não tenho dúvidas de que, com a experiência que eu e o Flávio temos, vamos brigar para fechar a fase regular como a melhor defesa do Campeonato Paranaense”, disse.

Disputadas três etapas, o time cascavelense tem três vitórias, um empate e duas derrotas, somando sete pontos em 12 disputados pelo Estadual.