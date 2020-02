Parcerias: Governo qualifica 22 ativos para concessão

Brasília – O CPPI (Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos) qualificou, nessa quarta-feira (19), 22 novos ativos e políticas públicas para concessão ou parceria com a iniciativa privada (veja a lista abaixo). A reunião de ontem foi a primeira do CPPI presidida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O programa foi transferido da Casa Civil para o Ministério da Economia no fim de janeiro. Com isso, Guedes passou a ser o presidente do programa que gere as privatizações e concessões do governo.

Uma parte dos ativos qualificados nessa reunião é de terminais portuários. Há também leilões de energia, terminais pesqueiros, parques nacionais e florestas, além de direitos minerários e da política de atração de investimentos privados para o setor de turismo. Foi a primeira vez que o PPI qualificou florestas para concessão à iniciativa privada. O objetivo é explorar o potencial turístico aliado à conversação ambiental.

Com relação à privatização de estatais, a Ceitec – estatal que produz chips – foi incluída no PND (Programa Nacional de Desestatização). Ela já estava na mira da privatização, pois já havia sido incluída no PPI para estudos.

O governo também aprovou a inclusão de um lote de participações minoritárias da União em diversas empresas para desestatização. São cerca de 50 participações minoritárias que devem ser vendidas.

Essa foi a quarta reunião do PPI no Governo Bolsonaro. A primeira aconteceu em maio, quando o programa ainda pertencia à Secretaria de Governo, na época comandada pelo general Santos Cruz. Depois, houve duas reuniões, em agosto e novembro, quando o PPI estava vinculado à Casa Civil.

Confira a lista completa de ativos qualificados na reunião do Conselho do PPI nessa quarta-feira para concessão à iniciativa privada:

*Política de atração de investimentos privados para o setor de turismo

*Arrendamentos de 6 terminais portuários: Porto Aratu (BA) Porto de Maceió (AL) Porto de Santana (AP) Porto de Paranaguá (PR) e Porto de Vila do Conde (PA)

*Inclusão da BR-040/DF/MG/GO

*Concessões de 2 parques: Canela e São Francisco de Paula (RS)

*Concessões de florestas: Floresta Humaitá, Floresta Iquiri, e Floresta Castanho, todas na Amazônia

*Leilões envolvendo geração de energia nova e transmissão de energia elétrica

*Direitos minerários da ANM

*Qualificação da Ceitec no PND

*Inclusão de lote de participações minoritárias da União no PND

*Concessão de três terminais pesqueiros: Cabedelo (PB), Belém (PA), e Manaus (AM)

Calendário de privatizações

Além de aprovar a inclusão de 22 novos ativos no PPI ou PND, o Conselho do programa aprovou um calendário de privatização de empresas estatais, que inclui somente as estatais que já estão no Programa Nacional de Desestatização e que não precisam de autorização legislativa para serem privatizadas. Por isso não aparecem empresas como EBC, Correios e Eletrobras.

Já o calendário do BNDES inclui as previsões para as empresas que estão no PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), uma primeira fase para a privatização. Há também diferença de datas entre os dois calendários.

Segundo Mattar, o calendário é dinâmico e pode sofrer alterações a todo momento. Isso depende de quanto tempo uma consultoria demora para fazer os estudos de modelagem.

Veja o calendário de privatizações aprovado pelo Conselho do PPI:

*ABGF (Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias) 2º trimestre de 2020

*EMGEA (Empresa Gestora de Ativos) 3º trimestre de 2020

*Casa da Moeda 4º trimestre de 2020

*Ceasaminas (Centrais de Abastecimento de Minas Gerais) 1º trimestre de 2021

*Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) 1º trimestre de 2021

*Nuclep 2º trimestre de 2021

*CTBU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) 2º trimestre de 2021

*Trensurb (metrô de Porto Alegre) 2º trimestre de 2021

*Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo) 2º trimestre de 2021

*Serpro (estatal de TI) 4º trimestre de 2021

*Dataprev (estatal de TI) 4º trimestre de 2021