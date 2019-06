Paranhos libera reposição parcelada aos servidores

Após uma revisão interna das contas, a Secretaria de Planejamento e Gestão verificou que há possibilidade de pagar a reposição da inflação aos servidores públicos municipais, antes do encerramento do segundo semestre. Edson Zorek, secretário de Planejamento, havia informado semana passada que isso só seria possível em agosto.

Agora, o Executivo municipal concordou em repassar o reajuste de 5,07% divididos em quatro parcelas – três de 1,26% nos meses de junho, setembro e outubro, respectivamente, e uma parcela de 1,29% em dezembro – exceto para os cargos em comissão e agentes políticos. O percentual refere-se a reposição inflacionária entre maio de 2018 e abril de 2019. A contraproposta será avaliada em assembleia geral terça-feira, 19h, no primeiro andar do Edifício Felipe Adura. “Novos estudos a respeito do impacto financeiro imediato e a longo prazo foram realizados, além de projeções a respeito de receitas no tesouro municpal para concessão da revisão geral anual ainda que a despesa total com pessoal exceda a 95% do limite prudencial”, explicou Zorek.

No comunicado repassado ao Sismuvel (Sindicato dos Servidores Muncipais de Cascavel), a Secretaria de Plajejamento informou que ultrapassou os 51,3% com gasto com pessoal – atingindo 51,7% da receita corrente líquida, conforme mensuração interna da secretaira de finanças no primeiro quadrimestre – por isso, apenas a reposição da inflação é possível no momento. “A administração tem sido cautelosa no que diz respeito aos gastos com pessoal”.

O impacto financeiro estimado será de R$ 7.141.648,74 neste ano e até 2021 o impacto será de R$ 21.755.967,35. Outras reivindicações feitas pela categoria não serão atendidas no momento, no entanto, a prefeitura diz que pretende avaliá-las no futuro. “As reinvindicações não atendidas neste momento serão cuidadosamente analisadas no decorrer do próximo quadrimestre, momento em que continuaremos dialongando com o sindicato, verificando possibilidades, recebendo sugestões e nos manifestando acerca das mesmas”.

Reportagem: Josimar Bagatoli