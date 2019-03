Paranaense de Futebol: FC Cascavel recebe Rio Branco em clima de decisão no Olímpico

Cascavel – Sem vencer há quatro jogos no Paranaense 2019, o FC Cascavel volta ao Estádio Olímpico para uma nova decisão pelo campeonato, nesta noite. O desafio é contra o Rio Branco, às 20h, pela 3ª rodada da Taça Dirceu Krüger.

A última vitória da Serpente Aurinegra na competição foi no dia 2 de fevereiro, por 2 a 0, sobre o Foz do Iguaçu, pela penúltima rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior. Depois, na sequência da 1ª Taça, perdeu fora de casa para o Maringá e depois acabou eliminado diante de seu torcedor pelo Coritiba na semifinal, por pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

Nesta 2ª Taça, o FC Cascavel visitou Paraná Clube e Coritiba nas duas primeiras rodadas e não somou pontos. Por isso, o jogo de hoje é encarado como uma decisão pelo time cascavelense.

“Não iniciamos o segundo turno como esperávamos, então agora temos três decisões. A primeira contra o Rio Branco, diante do nosso torcedor, depois contra o Cianorte e por último um clássico [com o Cascavel CR]. Nossos objetivos, que são vagas na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro, estão em aberto. Então, esse jogo com o Rio Branco se torna o mais importante da competição para nós. Vamos encarar como uma final e fazer de tudo para vencer. O sentimento meu e de todo o elenco é que estamos devendo. Esse jogo é divisor de água para nós”, garante o técnico Paulo Foiani, que não tem desfalques para esta partida.