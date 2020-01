Paranaense de Futebol: Com baixa e reforço, FC Cascavel inicia a última semana preparatória

Cascavel – O FC Cascavel iniciou, nessa segunda-feira (13), a última semana de pré-temporada com intensa programação. Sem o atacante Rafael Bastos, anunciado como um dos principais nomes para 2020, mas que aceitou proposta para defender o Jacuipense na primeira divisão do Campeonato Baiano, o elenco aurinegro treinou em dois períodos em seu CT, com atividades na academia durante a manhã e técnico/tático à tarde.

Nos três dias seguintes, de hoje a quinta-feira (16), a preparação será apenas à tarde, com recuperação passiva pela manhã. Já na sexta-feira os atletas treinarão às 9h e embarcarão para a capital do Estado às 13h.

O FC Cascavel estreará no Paranaense 2020 no domingo (19) contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira. Será tanto a estreia do técnico Marcelo Caranhato à frente da Serpente, quanto a de Eduardo Barroca à frente do Coxa.

REFORÇO

Para a vaga deixada em aberto por Rafael Bastos, a diretoria cascavelense anunciou a chegada do atacante Ebere Osinachi, de 21 anos. O jogador, natural da Nigéria, estava no Lajeadense-RS e tem no currículo o título mundial da categoria sub-17 com a seleção de seu país, em 2015.