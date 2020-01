Paranaense de Futebol: Athletico e União abrem o Estadual neste sábado

Curitiba – O Paranaense de Futebol 2020 começa às 18h deste sábado (18) no Estádio Anilado, em Francisco Beltrão, onde o recém-promovido União recebe o atual bicampeão do torneio, o Athletico, no único duelo do dia, já que todas as outras cinco partidas da 1ª rodada ocorrerão no dia seguinte.

Como já é de praxe, o Furacão mandará a campo sua equipe de aspirantes, desta vez comandada por Eduardo Barros, enquanto o elenco principal tem a pré-temporada estendida sob o comando de Dorival Júnior, que neste domingo (19) testa seu elenco, às 22h (de Brasília), frente ao Boca Juniors, em San Juan, na Argentina.

Aliás, muitos dos nomes que estarão no Paranaense 2020 viajaram para a Argentina com a delegação que disputa o Torneio de Verão, pelo qual o CAP estreou com derrota para o Racing na última quarta-feira (15), nos pênaltis.

No União, vice-campeão da Segundona 2019 ao perder a final para o PSTC, a aposta é no técnico Raphael Bahia, ex-integrante da comissão técnica do Flamengo campeão do Carioca no ano passado, nove deles vieram para 2020. São os casos do goleiro Marcos Paulo, do lateral-esquerdo Cleiton, dos zagueiros Casimiro e Samuel, dos meias Bruno Garcia e Léo Bartholo e dos atacantes Jabá e Dalmo.