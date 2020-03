Paranaense 2020: Cascavel CR e Cianorte fazem duelo direto por vaga na 2ª fase

Cascavel – Equipe do interior que mais somou pontos no Campeonato Paranaense de Futebol 2020 nas últimas cinco rodadas, com três vitórias, um empate e uma derrota – mesma campanha do vice-líder Coritiba, o qual venceu no período, e atrás apenas do líder Athletico -, o Cascavel CR volta a campo neste sábado (7) para um confronto direto com o Cianorte, às 17h, no Estádio Olímpico Regional, pela 10ª e penúltima rodada da primeira fase.

Antes de engatar a sequência nas últimas cinco rodadas, a Serpente estava na zona de rebaixamento, mas agora está na zona de classificação às quartas de final, na oitava posição, com 10 pontos.

O Leão do Vale, que vem de vitória sobre o FC Cascavel, seu único triunfo nos últimos cinco compromissos, ocupa a posição imediatamente anterior na tabela, em sétimo, com 12 pontos.

Assim, quem vencer ficará bem perto de uma das quatro vagas restantes às quartas de final – Athletico, Coritiba, FC Cascavel e Operário já estão classificados, enquanto o Londrina poderá ficar uma vaga neste fim de semana. Esta, aliás, poderá ser a última partida do Cascavel CR no ano, pois na última rodada jogará com o PSTC em Cornélio Procópio.

Contra o Cianorte, o Cascavel CR, do técnico Ageu Gonçalves, que chegou à equipe para a sequência vitoriosa, contará pela última vez com os serviços do atacante Rone, vice-artilheiro do Estadual, com quatro gols, que está de transferência para a Chapecoense após três temporadas na Serpente.