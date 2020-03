Paraná soma 70 casos confirmados de coronavírus

O boletim do coronavírus divulgado nesta terça-feira (24) pela Secretaria de Estado da Saúde confirma 70 casos da doença no Paraná. Dez deles foram contabilizados nas últimas 24 horas em Curitiba (6), Telêmaco Borba (1), Paranavaí (1), Cascavel (1) e um caso de paciente residente fora do Estado (Brasília). Os pacientes são sete mulheres e três homens com idades entre 23 e 70 anos. Metade das confirmações referem-se a pessoas que estiveram em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Dubai e Itália.

Das 70 confirmações, 65 pessoas residem no Estado e cinco em outros locais. Foram descartados 197 casos e 1.844 estão em investigação.

A secretaria estadual aguarda a normalização do sistema do Ministério da Saúde para validação de cerca de 600 casos negativos, já diagnosticados e descartados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

ISOLAMENTO – Quatro pacientes confirmados com o coronavírus estão em isolamento hospitalar, três com quadro clínico considerado leve e um em estado grave.

BOLETIM – O boletim de monitoramento diário da doença foi alterado na somatória para que não ocorram dúvidas com relação à diferença de dados entre o Estado e o Ministério da Saúde. Pacientes que não residem no Paraná, mas foram diagnosticados e receberam tratamento no Estado, são incluídos no boletim separadamente. O Ministério da Saúde divulga apenas os pacientes que residem no Estado.