Paraná soma 466 casos e registra mais três óbitos por coronavírus

O boletim divulgado nesta segunda-feira (06) pela Secretaria de Estado da Saúde confirma 21 novos casos de coronavírus e mais três óbitos. O Paraná soma agora 466 casos e 13 mortes pela Covid-19.

Uma paciente de Curitiba, de 56 anos, estava internada desde 29 de março e foi confirmada com a Covid-19 no dia 31. Um homem de 94 anos, também morador da Capital, estava internado desde o dia 1º deste mês, com confirmação para a doença no sábado (04). Ambos faleceram nesta segunda-feira (06). O outro óbito trata-se de uma mulher de 78 anos residente no município de Primeiro de Maio. Internada desde sexta-feira (03), faleceu neste domingo (05). As duas mulheres possuíam comorbidades.

Os novos casos são 12 homens e nove mulheres, com idades entre 22 e 88 anos, residentes de Londrina (9), Primeiro de Maio (1), Curitiba (3), Maringá (2), Cascavel (1), Mariópolis (1), Foz do Iguaçu (1) e Bandeirantes (1), além disso foram confirmados casos de São Paulo (2) notificados em Leópolis.

PARANÁ – De acordo com os dados da secretaria estadual, o Paraná soma agora 466 casos confirmados, 4.867 descartados e 156 em investigação.

Dos pacientes, 96 pacientes estão internados – 61 deles em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 35 em leitos clínicos.

Os 13 óbitos foram registrados nos municípios de Cascavel (1), Campo Mourão (3), Cianorte (1), Maringá (2), Santa Fé (1), Londrina (1), Quatiguá (1), Curitiba (2) e Primeiro de Maio (1).