Paraná passa de 6,6 mil casos e 232 mortes pela covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde informa mais 263 novos casos de covid-19 e seis óbitos em decorrência da doença neste sábado (6). O informe mostra que o número acumulado de pessoas infectadas é de 6.604 e 232 morreram em decorrência do novo coronavírus.

Os seis pacientes que faleceram estavam internados, são cinco homens e uma mulher. Na quinta-feira (4), foram a óbito: dois homens, um de 72 anos que morava em Alvorada do Sul e outro de 84 que residia em Londrina e uma mulher, de 37 anos que era moradora de Assis Chateaubriand.

Na sexta-feira (5) faleceu um homem de 62 que residia em São José dos Pinhais. E sábado (6) dois homens foram a óbito: um de 83 que residia em São José dos Pinhais e outros, de 66, que era morador de Fazenda Rio Grande.

MUNICÍPIOS – 274 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 82 municípios há registro de óbitos pela doença.

Quantidade de casos novos e municípios:

52 casos confirmados – Cascavel;

38 casos confirmados – Curitiba;

28 casos confirmados – Maringá;

20 casos confirmados – Londrina;

16 casos confirmados – Cianorte;

8 casos confirmados – Jaguariaíva;

6 casos confirmados – Piraquara;

4 casos confirmados – Clevelândia; Colombo; Rondon; Tuneiras do Oeste;

3 casos confirmados – Arapongas; Arapoti; Cantagalo; Carambeí; Conselheiro Mairinck; Fazenda Rio Grande; Missal; Pinhais; Pitanga; Tapejara; Tomazina;

2 casos confirmados – Assis Chateaubriand; Campo Largo; Jussara; Matinhos; Paranaguá; Reserva do Iguaçu; São José dos Pinhais; São Tomé; Siqueira Campos; Toledo; Umuarama;

1 caso confirmado – Antonina; Araucária; Bom Jesus do Sul; Califórnia; Cambé; Campo Bonito; Castro; ;Chopinzinho; Foz do Jordão; Francisco Beltrão; Guaporema; Guarapuava; Guaratuba; Imbaú; Iracema do Oeste; Irati; Itaipulândia; Jaguapitã; Lapa; Mandirituba; Nova Olímpia; Paranavaí; Ponta Grossa; Quatro Barras; Tijucas do Sul.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 89 casos de residentes de fora. Sete pessoas foram a óbito.

Ajustes:

Um óbito confirmado na data de 23/5 em Curitiba foi transferido para São Paulo/SP.

Um caso confirmado na data de 4/6 em Curitiba foi transferido para a Lapa.

Um caso confirmado na data de 5/6 em Cruzmaltina foi transferido para Curitiba.

Um caso confirmado na data de 4/6 em Salto do Itararé foi transferido para Curitiba.

Exclusão por duplicidade:

Um caso confirmado nas datas de 3 e 4/6 em Curitiba foram excluídos por duplicidade de notificação.

Dois casos confirmados na data de 2/6 em Curitiba foram excluídos por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado na data de 04/6 em Londrina foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado na data de 02/6 em Foz do Iguaçu foi excluído por duplicidade de notificação.