Paraná e Cianorte medem forças em momentos distintos

Curitiba – Vindo de derrota para o Rio Branco e na segunda colocação no Grupo B da Taça Dirceu Krüger, o Paraná Clube recebe o Cianorte nesta quinta-feira em busca de fazer as pazes com a vitória e também amenizar a situação complicada vivida nos últimos dias. O jogo está marcado para as 20h, na Vila Capanema, pelo encerramento da 3ª rodada.

O Tricolor viveu momentos delicados nos últimos dias, com demissão do gerente de futebol, Marcos Oliveira, e protesto da torcida no CT Ninho da Gralha, ontem. Sinais de que a derrota em Paranaguá não foi bem digerida.

Por isso, o técnico Dado Cavalcanti quer mais atitude de seus comandados em campo, o que deve leva-lo a realizar mudanças na equipe. O problema é que para isso ele esbarra no departamento médico, lotado com as presenças do meia Maicosuel, do atacante Caio Rangel, do lateral-direito Sueliton, do volante Jhonny Lucas e do atacante Rodrigo Carioca, ainda que estes três últimos estejam em fase de transição.

Do outro lado, o Cianorte chega empolgado para o confronto, depois de ter vencido o Cascavel CR no fim de semana, o que amenizou a crise que já se instalava no Leão do Vale, que havia vencido apenas uma vez em todo o campeonato.