Paraná começa o ano com alta de 8% no varejo

O primeiro mês de 2019 foi de alta no varejo do Paraná, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). Na comparação com janeiro de 2018, as vendas cresceram 8,01%, especialmente nas lojas de departamentos (31,32%) e nos setores de óticas, cine-foto-som (23,32%) e materiais de construção (17,44%). Na comparação com dezembro, houve a já esperada queda de 12,56%, diante do tradicional salto nas vendas provocado pelo Natal.

Entre as regiões analisadas pela Fecomércio PR, Londrina teve o melhor desempenho para o mês de janeiro, com aumento de 15,01% ante janeiro do ano anterior, verificado principalmente nas lojas de departamentos (30,43%), concessionárias de veículos (22,71%), materiais de construção (15,94%) e vestuário e tecidos (14,33%).

Na região Oeste, as vendas cresceram 13,27%, também com destaque para as lojas de departamentos (46,27%) e materiais de construção (39,51%). Nas demais regiões, o índice de aumento no faturamento foi semelhante: 5,58% em Maringá; 5,02% em Ponta Grossa e 5% na Capital.

Somente o Sudoeste teve baixa nas vendas, de 17,69%, puxada pela expressiva queda nas concessionárias de veículos, de 41,29%.

Funcionários

Dados da Pesquisa Conjuntural mostram que parte dos trabalhadores temporários do fim do ano foram efetivados. O total de funcionários das empresas do varejo cresceu 1,88% em janeiro na comparação com dezembro. A maior parte das contratações foi feita pelas lojas de vestuário e tecidos – as que mais contrataram temporários para o Natal –, que ampliaram em 13,31% o quadro funcional. A efetivação dos temporários ocorreu principalmente no comércio de Maringá, Curitiba e Região Metropolitana e Londrina.

Estoques

Com o maior grau de otimismo dos últimos nove anos segundo a Pesquisa de Opinião dos Empresários da Fecomércio PR, os comerciantes têm aumentado seus estoques. As compras de janeiro deste ano foram 10,34% superiores do que no mesmo mês de 2018. Verifica-se que a formação de estoques tem sido calcada nas vendas. Os ramos que mais compraram mercadorias foram justamente aqueles que estão vendendo mais: móveis, decorações e utilidades domésticas (33,63%), lojas de departamentos (33,62%) e materiais de construção (21,92%).

VENDAS Mesmo mês do ano anterior jan/2019 em relação a jan/2018 SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ AUTO PEÇAS -4,34% – 4,95% -10,87% 16,93% 1,91% -4,18% CALÇADOS -3,43% 12,22% – -4,02% -53,44% 3,48% 3,94% COMBUSTÍVEIS 13,03% – -4,31% -13,75% 3,33% 10,58% 6,90% CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 6,15% 22,71% 39,83% 17,54% -5,48% -41,29% 11,37% FARMÁCIAS 22,40% -2,27% 1,10% -5,30% -22,38% -1,15% 6,71% LIV. E PAPELARIA 11,60% -5,62% -3,42% 16,68% -1,84% – 2,11% LOJAS DE DEPARTAMENTOS 27,70% 30,43% 14,64% 46,27% 35,10% 26,94% 31,32% MAT. DE CONSTRUÇÃO 2,52% 15,94% 9,55% 39,51% 4,78% -5,32% 17,44% MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. -9,34% 9,90% -5,93% -15,18% – 15,63% -8,05% ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 53,39% -0,90% 26,40% 22,88% 21,78% -12,56% 26,32% SUPERMERCADOS 6,41% 7,19% 10,44% 9,46% 7,93% 1,72% 7,44% VESTUARIO E TECIDOS -12,99% 14,33% -7,23% -12,05% -48,17% 1,09% -8,36% TOTAL 5,00% 15,01% 5,58% 13,27% 5,02% -17,69% 8,01% Mês anterior jan/2019 em relação a dez/2018 SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ AUTO PEÇAS -1,59% – 13,92% 14,04% 27,11% 23,22% 8,43% CALÇADOS -66,82% -64,54% – -62,97% -64,71% -62,15% -65,17% COMBUSTÍVEIS 0,13% – -14,20% -2,40% -1,26% -1,98% -1,07% CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS -11,62% 12,17% 10,29% 13,59% -19,67% -12,11% -2,06% FARMÁCIAS -13,71% -9,30% -11,02% -10,83% -14,94% -13,93% -11,52% LIV. E PAPELARIA -7,71% -19,52% -6,40% 23,40% -8,03% – -8,69% LOJAS DE DEPARTAMENTOS -38,33% -23,54% -24,53% -27,90% -35,06% -23,61% -32,46% MAT. DE CONSTRUÇÃO 1,77% 8,03% 8,98% 24,79% 3,64% -49,87% 10,74% MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. 20,81% -13,85% 7,33% -21,83% – -41,66% 7,32% ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 22,61% -19,80% -52,58% -2,77% -18,83% -67,68% -21,10% SUPERMERCADOS -19,66% -16,59% -16,66% -21,65% -23,26% -24,43% -19,74% VESTUARIO E TECIDOS -67,64% -56,49% -54,91% -61,73% -27,92% -59,79% -61,05% TOTAL -14,35% -9,27% -20,71% -4,21% -18,91% -12,67% -12,56%