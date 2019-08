Paraná Clube terá nova chance contra time do Z4

Curitiba – Sem vencer há quatro jogos na Série B, o Paraná Clube tem conseguido manter vivo o sonho de acesso graças a uma particularidade do campeonato este ano: o equilíbrio. Apenas 5 pontos separam o líder do 10º colocado.

Dentre esses times está o Tricolor paranaense, que ocupa a 9ª colocação com 23 pontos, a um do G4, que tem o Londrina na 4ª posição com 24 pontos. A distância para o vice-líder também é passível de ser tirada em apenas uma rodada. O Coritiba, segundo colocado, tem 26 pontos.

Para seguir perto do grupo de acesso, entretanto, o Paraná Clube precisa voltar a vencer. Nas últimas duas rodadas, a Gralha teve como adversários os lanterninhas do campeonato. Empatou sem gols em casa com até então último colocado América-MG e vem de derrota em Salvador pelo também então último colocado Vitória, por 1 a 0.

No próximo compromisso, terá agora o atual penúltimo colocado como adversário, o São Bento, em partida marcada para a manhã de sábado, às 11h, no interior de São Paulo. Com o revés no fim de semana, o Paraná Clube foi quem mais caiu na classificação, da 6ª para a 9ª colocação. Um novo tropeço poderá fazer a distância pro G4 final inalcançável em apenas uma rodada.