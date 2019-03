Panorama regional do dia 22 de março de 2019

Turismo Rural

De 26 a 30 de março os interessados em investir no turismo rural de Medianeira terão a oportunidade de buscar orientações e conhecer os desafios do setor por meio do Curso Turismo Rural e Oportunidade de Negócios, em parceria com o Senar/Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O curso é fundamental para quem quer iniciar no ramo e as inscrições estão sendo feitas na Divisão de Turismo e Eventos. Os interessados devem apresentar documentos pessoais, Cadastro do Produtor Rural, além de informações sobre a propriedade.

Feira do Peixe

Neste sábado (23), a partir das 10h, moradores de Capitão Leônidas Marques e região poderão adquirir peixes cultivados em tanques escavados no interior do Município. Várias espécies estarão sendo ofertadas à população: tilápia, carpas, tambacus, tambaqui, pacu, bagres, pintado, dourado e outras. No sábado passado os produtores do pescado que estiveram na praça chegaram a comercializar mais de 400 quilos do produto.

Bolsa de estudos

Acadêmicos de Guaíra têm até hoje (22) para se cadastrarem no programa de concessão de bolsas universitárias na Secretaria Municipal de Educação. Os contemplados pelo programa deverão prestar serviços dentro de suas áreas de formação acadêmica em programas e projetos organizados e certificados pelo governo municipal. “É uma troca justa, pois concedemos o benefício com recursos públicos e exigimos também a contrapartida em eventos que beneficiem a população”, explica a secretária de Educação, Franciele Danelon.

Cantoria em Nova Aurora

Com 27 inscritos, o Festival de Karaokê, que este ano chega à terceira edição, promete ser sucesso absoluto. A grande novidade este ano é o local do evento. “Estamos bastante contentes com o número de inscritos e com a inscrição de alguns nomes novos, o que nos adianta que teremos surpresas em relação às vozes e às interpretações”, afirmou a responsável, professora Sônia Batista. O Festival vai premiar os cinco melhores de cada categoria. Ele ocorrerá dia 6 de abril, a partir das 19h30, no Centro Cultural de Nova Aurora.

Proibido

Está proibida a utilização de narguilé em locais públicos, abertos ou fechados, bem como a venda de cachimbos e essências para crianças e adolescentes em Itaipulândia. O projeto, aprovado pela Câmara, foi enviado pela prefeita Cleide Prates, que afirmou “estar preocupada com a saúde e o bem-estar dos adolescentes”. A fiscalização ficará por conta do Conselho Tutelar, das Polícias Civil e Militar e da segurança privada contratada pelo Município.

Recolhendo os bichinhos

Reivindicação antiga da população de Santa Helena, o Canil Municipal está quase pronto. O local vai oferecer um espaço adequado para abrigar os animais abandonados e atender a demanda da Associação Protetora dos Animais. “Apesar de ser no mesmo lote, houve uma pequena mudança no projeto com a colocação de mais um padrão de luz e espaço para depósito de lixo, com isso o prazo de entrega ficou para o dia 11 de maio”, comenta o secretário de Planejamento, Alcir Martins Vianna Junior.

Proerd em Cafelândia

Este ano vão participar do Proerd alunos do 5º ano das Escolas Theofânio, André Luiz, Manoel da Nóbrega, Teotônio Vilela, Colégio Ellos e a Apae. “Há dez anos o Proerd está atuando no nosso município e isso é motivo de orgulho, pois formamos cidadãos de bem que já estão somando positivamente com a população”, disse a secretária de Educação, Rozane Pitol. A partir de agora, os alunos terão aulas sobre o Proerd todas as semanas e, para finalizar, terá a grande formatura esperada por todas as crianças.