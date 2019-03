Panorama regional do dia 21 de março de 2019

Limpando o Lago

A 7ª Operação Lago Limpo ocorre neste sábado (23), promovida pelos municípios lindeiros à Usina de Salto Caxias que fazem parte do Pró-Caxias para comemorar o Dia Mundial da Água. O prefeito de Boa Vista da Aparecida, Leonir dos Santos, está convidando voluntários, pessoas que utilizam a área, donos de barcos que tiverem interesse em participar para comparecerem sábado na Praia do Zucco a partir das 8h.

Repovoamento

“Faremos a soltura de milhares de alevinos nativos da região que foram disponibilizados pelo Convênio Encontros e Caminhos da Itaipu Binacional, além de um dia de limpeza com o objetivo de melhorar as condições do lago”, antecipa o prefeito Leonir. Para os participantes serão servidos café da manhã, almoço e ajuda de custo no combustível para as embarcações participantes. A presença deve ser confirmada na Secretaria de Meio Ambiente, telefone (45) 3287-1331.

Palestras e gincanas

Integrantes do Centro de Convivência do Idoso de Corbélia participam hoje (21) de mais uma tarde de aprendizado com palestras abordando temas de interesse comum. Para quebrar o gelo, durante as reuniões eles participam também de gincanas com brincadeiras referentes ao período de quaresma. Na última terça-feira o diretor do Departamento de Meio Ambiente falou sobre a importância de preservar a água. Os encontros acontecem nas terças e nas quintas.

Família Acolhedora

Estão abertas as inscrições para o Programa Família Acolhedora em Ibema, que assiste menores em situação de risco pessoal, social e/ou abandono. O serviço é destinado a crianças e adolescentes. “As famílias interessadas em participar do programa devem buscar o máximo de informações para saber o seu papel no contexto”, afirma o prefeito Adelar Arrosi. Para que a família possa se candidatar e participar deve procurar a Secretaria de Bem-Estar Social até o próximo dia 29 de março, das 8h às 17h.

Céu Azul

O prefeito em exercício Marciano Boaroli assinou acordo inédito de cooperação com o Ministério da Defesa para receber o Projeto Rondon. Céu Azul foi um dos 20 municípios da região oeste escolhido. O acordo prevê a seleção de duas instituições de ensino superior paranaenses, para desenvolver três conjuntos de ações que englobam cultura, direitos humanos e justiça educação e saúde; comunicação, meio ambiente, tecnologia, produção e trabalho; e cobertura jornalística e produção de conteúdo.

Fim do prazo

O prefeito de Três Barras, Hélio Bruning, reuniu-se com a chefe do IAP Regional Cascavel, Marlise da Cruz, para discutir o licenciamento dos loteamentos no entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias. O prazo de dois anos para apresentação das licenças está no fim e quem tem loteamento precisa encaminhar o documento antes que a portaria vença. Participaram também os prefeitos de Capitão Leônidas Marques, Claudio Quadri, e o de Boa Vista da Aparecida, Leonir dos Santos.

Água é vida

O Departamento de Meio Ambiente de Itaipulândia promove nesta sexta-feira (22) palestra para lembrar o Dia Mundial da Água. Com o tema “Os cuidados com a água”, a palestrante Leila Paschoalloto irá abordar temas importantes para a conscientização da população em relação à cultura de preservação da água. Esse dia foi criado em 1992 pela ONU e visa à ampliação da discussão sobre esse tema tão importante. A palestra será realizada no Centro de Artes, a partir das 7h30.