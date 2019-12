Panorama regional do dia 11 de dezembro de 2019

Bom exemplo

Alunos da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, além das turmas do Ensino Fundamental II e Médio do Colégio Evangélico Martin Luther arrecadaram pela décima edição do Natal Solidário centenas de brinquedos que foram doados ao Provopar de Marechal Cândido Rondon. Os brinquedos foram entregues em um pacote de presente transparente, contendo uma cartinha personalizada, com uma mensagem natalina.

Família Acolhedora

A Prefeitura de Maripá prorrogou até 28 de fevereiro de 2020 o prazo de inscrições para o Programa Família Acolhedora, destinado ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes, determinado pelo Poder Judiciário. O serviço é voluntário com direito a remuneração e o Município também fornecerá subsídio para auxílio na alimentação, higiene pessoal, vestuário e outras necessidades eventuais. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social.

Quintal da Alegria

O Distrito de Boa Vista, em Guaíra, recebe no próximo fim de semana a primeira edição do Quintal da Alegria. A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura desenvolveu o evento com o objetivo de ofertar um dia de diversão no período das férias para as crianças das localidades mais afastadas do Município oferecendo atividades recreativas, lúdicas e projetos culturais como o Ginga Guaíra e a Fanfarra Municipal, que farão apresentações.

Castração

A Prefeitura de Foz do Iguaçu iniciou a segunda edição do programa de castração para o controle populacional de cães e gatos. Os proprietários de animais e ONGs poderão fazer a requisição no site da prefeitura e preencher um formulário com dados pessoais. Ao todo, serão ofertadas 1,4 mil castrações. A prioridade é para fêmeas. O animal deve ter no mínimo 150 dias de vida e no máximo oito anos para passar pela cirurgia.

Concurso público

Estão abertas as inscrições para concurso público da Prefeitura de Cafelândia para o provimento de vagas do quadro de pessoal. As vagas são para plantonista para os cargos de enfermeiro, médico clínico-geral, motorista de veículos pesados, recepcionista, servente de serviços gerais, técnico de enfermagem, além de engenheiro ambiental e técnico em agropecuária. As inscrições vão até 7 de janeiro.

É proibido fumar

A lei que proíbe o uso de narguilé em locais públicos em Itaipulândia passou a vigorar em abril de 2019, porém, nem todos obedecem à regra, principalmente no Balneário de Jacutinga nos fins de semana. A Secretaria de Turismo vai intensificar a divulgação da lei aos frequentadores da praia no fim de semana, com panfletos e orientações verbais. Após as orientações, aqueles que forem flagrados fazendo uso do narguilé, tanto na praia ou em outros locais públicos, terão o material apreendido.

Obras

A Secretaria de Viação Obras de Braganey está realizando obras de melhoria da infraestrutura do Distrito de Longuinópolis, com a instalação de novas tubulações para escoamento da água da chuva, novas calçadas, parque infantil, academia ao ar livre, iluminação e muito mais. A previsão é de que nos próximos dias as melhorias estejam prontas e entregues aos moradores.