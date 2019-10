Panorama esportivo do dia 3 de setembro de 2019

Paratiba

O futebol paranaense estará em evidência no País neste sábado (5), quando Paraná Clube e Coritiba farão nova edição do clássico Paratiba, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será as 16h30 na Vila Capanema. No histórico do confronto, este será o clássico de número 103. O Coxa tem a vantagem no geral, com 39 vitórias contra 34 do Tricolor. Outros 24 duelos terminaram empatados. O Coritiba balançou as redes paranistas 124 vezes e sofreu 125 gols do Paraná Clube.

Paraná Clube

Na semana do clássico Paratiba, o meia João Pedro foi a ausência no Paraná Clube pelo segundo dia consecutivo, ontem. O jogador foi poupado mais uma vez do treinamento do Tricolor por conta de uma virose. Em contrapartida, quem voltou aos treinos foi o zagueiro Eduardo Bauermann, que realizou as atividades com o grupo, mostrando estar recuperado de uma pancada no joelho.

Coritiba

No Coritiba, o trabalho de ontem foi dividido em etapas. Todas envolvendo situações técnicas em espaço reduzido, estimulando toques rápidos e posse de bola. Para o clássico, a comissão técnica alviverde poderá contar com o retorno do meio campista Thiago Lopes, que volta de suspensão. Já o atacante Rafinha fez atividades específicas em campo com os preparadores físicos do clube em campo.

Iguais

O clássico deste fim de semana ganha emoção extra pelo posicionamento das equipes na tabela de classificação da Série B. O Coritiba chega a 26ª rodada como quinto colocado no campeonato, com 37 pontos, um a menos que o CRB, primeira equipe dentro do G4 – vale lembrar que o Coxa possui um jogo a menos. Já o Paraná Clube tem dois pontos a menos que o Coritiba e ocupa a 11ª colocação.

Iguais 2

O duelo entre Coritiba e Paraná Clube ocorreu duas vezes nesta temporada. Em março, pelo Campeonato Paranaense, o Coxa venceu por 1 a 0, com gol de Rodrigão, na partida disputada no Estádio do Pinhão. Já pelo Campeonato Brasileiro, em junho, o Paraná venceu em pleno Couto Pereira, pelo placar de 3 a 2.