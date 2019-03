Panorama esportivo do dia 22 de março de 2019

Transmissão ao vivo

Os torcedores que não conseguirem ir até o Ginásio Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon, poderão acompanhar a partida de estreia da Série Ouro do Paranaense 2019 ao vivo pelo YouTube e Facebook da equipe rondonense.

Ingressos

Para quem quiser acompanhar o jogo no ginásio em Marechal, os ingressos antecipados podem ser encontrados nos tradicionais postos de venda com preço promocional de R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia-entrada). Na hora do jogo o ingresso custará R$ 20, com meia-entrada a R$ 10 para quem tem direito.

Público

Por falar em público nas arquibancadas, o do Cascavel CR tem deixado a desejar no Estádio Olímpico. Na histórica vitória sobre o Coritiba, na noite e quarta-feira, apenas 130 pessoas pagaram ingresso para acompanhar o jogo no local – o público total foi de 155 pessoas. Apenas um jogo no Paranaense de Futebol teve registro menor este ano: Cascavel CR x Rio Branco, quando 110 pessoas pagaram ingresso para ver a vitória cascavelense.

Histórica

A vitória sobre o Coritiba foi histórica para o Cascavel CR porque a Serpente Tricolor nunca havia vencido o Coxa em 16 anos de história do confronto. Antes do duelo da última quarta-feira, haviam sido 10 jogos entre as equipes, desde 2003, com nove vitórias da equipe da capital e um empate.

Série Ouro

De volta à Série Ouro do Paranaense de Futsal, a 1ª rodada terá outros cinco jogos amanhã: Cascavel x Palmas (19h30), Foz Cataratas x Toledo (20h30), Umuarama x Matelândia (20h30), Marreco x Paranavaí (20h30) e Pato x Ampére (20h05). No domingo, São José dos Pinhais x Campo Mourão, às 11h, fecharão a rodada de estreia do Estadual.

Mais Verão

A 2ª edição dos Jogos Mais Verão de Quatro Pontes será aberta nesta sexta-feira, às 19h, com o Torneio de Vôlei de Praia, Praça Cristo Rei. Amanhã, às 14h, a disputa de vôlei terá sequência e também será realizado o Torneio do Projeto Municipal de Karatê. Já no domingo, também a partir das 14h, haverá o Torneio de Futebol de Areia, além do evento Brincando na Praça, com brinquedos para as crianças e palco cultural. Em caso de chuva, os Jogos Mais Verão serão cancelados e o Torneio do Projeto Municipal de Karatê será realizado no Centro Poliesportivo Seno José Lang.