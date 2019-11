Panorama do dia 05 de novembro de 2019  

#CataratasDay

Para marcar o oitavo aniversário da eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza, será realizado no próximo domingo (10) mais uma edição do #CataratasDay. Os moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu terão acesso gratuito para fazer selfies nas cataratas e compartilhar fotos e vídeos nas redes sociais. A iniciativa, promovida nos lados brasileiro e argentino, tem o objetivo de divulgar o atrativo turístico no mundo todo, atraindo mais visitantes para a região. São esperadas mais de 10 mil pessoas.

Matrículas 1º ano

A Secretaria de Educação de Cafelândia abre na próxima segunda-feira (11) as matrículas para o ano letivo 2020 nas escolas municipais para crianças com seis anos completos até 31 de março de 2020 ou para os alunos que estão matriculados no Pré-II no ano letivo de 2019. As famílias devem procurar a vaga na escola mais próxima de sua residência.

Bolsa-Família municipal

A Secretaria de Assistência Social de Guaraniaçu realizou ontem (4) sua nona entrega de requisições para retirada de materiais de construção para mais 20 famílias pelo Programa Bolsa-Família Municipal, que já contemplou aproximadamente 200 famílias. Os interessados em participar do programa devem procurar a Secretaria de Assistência Social.

Prêmios

A Prefeitura de Santa Helena lançou o programa “Compra Premiada”, que sorteará prêmios aos consumidores que trocarem as notas fiscais de aquisições realizadas no comércio da cidade por cupons e os depositarem nas urnas distribuídas na cidade e nos distritos. O objetivo é incentivar o desenvolvimento do comércio local, impulsionando as vendas e incrementando a geração de emprego e renda. A cada R$ 100 em compras, mediante apresentação de nota fiscal, será gerado um cupom para participar da campanha.

Capacitação profissional

A Secretaria de Assistência Social de Céu Azul, em parceria com o Senac, capacita gratuitamente 18 alunas com o curso de Corte de Cabelo Feminino e Escova. A capacitação com 48 horas vai se estender até dezembro. “Uma de nossas missões é a capacitação profissional. Os objetivos estão na oferta de aprendizado e aperfeiçoamento da mão de obra, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a geração de renda”, lembra a secretária Naci Bonamigo.

Fespato

Pato Bragado realizará nos dias 21 e 22 de novembro o Fespato (Festival da Canção). As inscrições começam nesta terça-feira (5) e vão até 13 de novembro. O festival abrange as categorias: sertaneja, popular, gospel, infantojuvenil (10 a 15 anos) e terceira idade (mais de 60 anos). Os candidatos só poderão participar em uma das categorias. No dia 21 de novembro haverá a etapa classificatória. A grande final será disputada no dia 22 pelos dez finalistas, sendo dois em cada categoria.

Qualidade de vida

Moradores do Bairro Alto Alegre, em Catanduvas, receberam por meio do Projeto Caixa D’Água Família Paranaense, 15 caixas de água que já estão instaladas. O projeto é realizado em uma parceria do Município com o governo estadual e a Sanepar. “Estamos trabalhando para que mais famílias sejam beneficiadas com o programa”, disse o prefeito Moisés Aparecido de Souza.