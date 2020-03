Pandemia causará recessão global em 2020, diz FMI

Washington – A pandemia do coronavírus causará uma recessão global em 2020, que poderá ser pior do que a observada durante a crise financeira global de 2008-2009, mas a produção econômica mundial deve se recuperar em 2021, disse o FMI (Fundo Monetário Internacional) nessa segunda-feira.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, saudou as ações fiscais extraordinárias já tomadas por muitos países para impulsionar os sistemas de saúde e proteger empresas e trabalhadores afetados, e medidas dos bancos centrais para afrouxarem a política monetária, acrescentando: “ainda será necessário mais, especialmente no fronte fiscal”.

Ela disse que o FMI vai ampliar com força o financiamento de emergência, afirmando que 80 países já pediram ajuda. O fundo está pronto para usar toda sua capacidade de empréstimo de US$ 1 trilhão, disse ela.