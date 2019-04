Palmeiras estreia no Brasileirão com goleada para cima do Fortaleza

A festa oficial de abertura do Brasileirão 2019 foi alviverde em São Paulo. Atual campeão da Série A, o Palmeiras-SP estreou com goleada para cima do Fortaleza. No Allianz Parque, o Verdão se impôs dentro de casa e superou o Tricolor por 4 a 0. Liderado por Zé Rafael, que marcou duas vezes e deu a assistência para o gol de Marcos Rocha, o time paulista fechou o placar elástico com Bruno Henrique e alcançou a primeira vitória na competição nacional.

No duelo entre os campeões de 2018, o detentor do título da Série A levou a melhor para cima do vencedor da Série B do ano passado.

Em busca do bicampeonato, o Palmeiras iniciou a caminhada na edição 2019 com o pé direto. Sem dar chances ao Tricolor cearense, o time paulista dominou as ações do primeiro tempo e foi para o intervalo com a vitória parcial de 1 a 0. O gol que abriu o placar foi marcado por Zé Rafael, aos 16 minutos. Após cruzamento de Diogo Barbosa, o meia finalizou firme para colocar os mandantes na frente.Sem diminuir o ritmo, o Palmeiras voltou do intervalo pressionando no campo de ataque.

A vantagem não demorou muito para ser ampliada. Aos 13 minutos, Marcos Rocha aproveitou cruzamento de Zé Rafael e fez 2 a 0. O Fortaleza teve a chance de descontar aos 21 minutos, mas Osvaldo parou duas vezes nas luvas de Weverton. Aos 25, Zé Rafael repetiu a dose e, após desvio de Dudu, balançou as redes novamente, 3 a 0. O primeiro triunfo palmeirense na edição 2019 foi sacramentado por Bruno Henrique aos 45 minutos.