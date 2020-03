Pacheco consegue a liberação de R$ 521 mil para a conclusão do Pronto-Socorro do HU em Cascavel

Depois de mais de um ano de paralisação, as obras de ampliação do Pronto-Socorro (PS) do Hospital Universitário (HU) de Cascavel, enfim, serão retomadas. O deputado Marcio Pacheco (PDT) conseguiu a liberação de R$ 521.540,81 para a conclusão das obras. Com 27 leitos de enfermaria para urgência e emergência, o novo pronto-socorro irá dobrar de tamanho e melhorar o atendimento à população.

O anúncio da liberação dos recursos ocorreu na semana passada durante uma reunião no Palácio do Iguaçu e teve a participação do deputado Pacheco, do secretário de Saúde do Paraná (Sesa), Carlos Alberto Gebrim Preto, o Beto Preto, do chefe da Casa Civil do Estado, Guto Silva, do reitor da Unioeste, Alexandre Weber, do diretor-geral do HU, Rafael de Oliveira, do diretor da Sesa, Nestor Werner Junior, e do assessor especial da Sesa, Ian Sonda.

Desde o ano passado Pacheco vinha articulando com as autoridades estaduais e a direção da Unioeste, responsável pela gestão do HU, a liberação dos recursos. “Estamos trabalhando em parceria em busca da melhoria do atendimento do Hospital Universitário, que é fundamental para o sistema público de saúde de Cascavel e também de dezenas de municípios do oeste e de outras regiões do Estado”, afirma o deputado.

Para ele, a conclusão do Pronto-Socorro é uma vitória da população. “Desde a paralisação das obras, assumimos o compromisso na busca de recursos para viabilizar a retomada dos serviços. Felizmente, esse entrave burocrático está sendo superado. Quem ganha com isso é a população que merece um atendimento de qualidade e humanizado”, destaca Pacheco.

O novo Pronto-Socorro do HU está sendo construído em anexo ao atual PS e 98% das obras já foram executadas pela Construtora Brock Ltda, vencedora da licitação. A obra prevê duas etapas. De acordo com a assessoria de imprensa da Unioeste, a primeira etapa se iniciou em 21/01/2015 e se encerrou em 31/10/2017. A segunda começou logo em seguida, mas foi paralisada no fim de 2018. O prédio ficou praticamente pronto, mas a construtora não entregou a obra.

Na ocasião, a empresa cobrou do governo do Estado o repasse de R$ 474.694,34. Esses recursos seriam oriundos do ajuste de contrato. Desde então, criou-se um impasse em relação ao pagamento, atrasando o término do novo Pronto-Socorro, que já custou cerca de R$ 2,6 milhões aos cofres do Estado.

Depois de muitas reuniões entre as partes, ficou acordada a liberação por meio de uma emenda do deputado de R$ 521.540,81 para as conclusões das obras. “Esperávamos pela liberação e, para isso, buscamos as lideranças da região e o governo. Apresentamos a demanda sempre de forma clara e fomos atendidos através da emenda apresentada pelo deputado Marcio Pacheco. Agora vamos solicitar à construtora a finalização da obra”, ressalta o reitor da Unioeste, Alexandre Webber.

Atendimento

O Pronto-Socorro do HU recebe, em média, 55 pacientes ao mês, sobretudo vítimas de traumas. Com a ampliação, a expectativa da direção do HU é aumentar o número de atendimento até 80 pessoas/dia. O novo prédio terá o dobro de tamanho, passando de 700 m2 para 1.428 m2 e o número de leitos passará de cinco para 27.

A unidade também terá seis consultórios médicos para várias especialidades, dentre elas ginecologia e pediatria, e duas salas de atendimento para suturas, gessos e outros serviços.