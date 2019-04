Os desafios e as oportunidades para os jovens no mercado de trabalho

Os jovens que estão concluindo o curso superior ou acabaram de sair das universidades e buscam seu primeiro emprego têm alguns desafios e paralelamente várias oportunidades para ingressarem no mercado de trabalho.

Um dos grandes desafios é a falta de experiência, pois todos que estão formados conhecem – ou pelo menos deveriam conhecer – muito bem a teoria de suas áreas, mas falta a prática, falta saber como empregar a teoria no dia a dia. Esse desafio é agravado pelo momento de crise, onde muitas empresas optam por profissionais experientes que já começam produzindo.

Para passar por esse obstáculo, o jovem deve procurar meios de se aproximar da realidade das empresas. Uma boa opção é participar de palestras e eventos corporativos, ingressar em comunidades e grupos de sua área, ser ativo nesses grupos, colocar suas opiniões, interagir com os demais, dessa forma poderá ser visto e aumentará suas chances de conseguir um emprego.

Além dos desafios, existem várias oportunidades, muitas empresas abrem semestralmente programas de estágios e trainees, procuram jovens em formação ou recém-formados, que conhecem a teoria de suas áreas e estão dispostos a colocá-las em prática no mundo corporativo. E, mesmo nas empresas onde não exista um programa formal de estágio ou trainee, mas exista a cultura de formar pessoas, as oportunidades para os jovens estão sempre abertas.

Se você é jovem, está em formação ou acabou de se formar, fique atento às oportunidades que o mercado oferece. Entre diariamente em sites de emprego, em sites de empresas que deseja trabalhar, em comunidades que trocam informações sobre área, agindo assim você aumentará substancialmente as chances de conseguir seu primeiro emprego. Também é muito importante que seu currículo esteja elaborado de maneira adequada, bem formatado, bem distribuído e principalmente sem erros de português ou de gramática. Os recrutadores encaram esse tipo de erro como um descuido do candidato e normalmente o excluem das próximas fases, pois basta aplicar um revisor gramatical, presente em qualquer editor de textos, para corrigir possíveis falhas dessa natureza.

Além da formatação e da gramática, com o incremento cada vez mais forte da tecnologia, aliada a serviços, alguns sites de emprego, os que são focados em servir aos candidatos, oferecem serviços exclusivos e mais elaborados. Eles têm novidades como caçadores de vagas, que inscrevem os candidatos de forma automática nas vagas onde eles tenham perfil, tem também o consultor virtual online, que compara as chances do candidato com a vaga e com os outros candidatos, permitindo que eles façam ajustes, busque novos conhecimentos e potencialize seu poder de empregabilidade, tem painéis que mostram o status das vagas em que estão inscritos etc, tudo de forma automática e muito intuitiva.

Os sites de emprego contam ainda com o serviço de Concierge do Emprego, fundamental para os mais jovens, que precisam elaborar seu primeiro currículo ou participar das primeiras entrevistas. O Concierge é formado por equipes de especialistas em RH, com vivência no segmento de empregos, que esclarecem dúvidas e apoiam os candidatos para elaborarem ou melhorarem seus currículos, preparar cartas de apresentação, produzirem seus vídeos currículos, como se apresentar e se comportar nas entrevistas etc.

Cezar Antonio Tegon é fundador e CEO da Elancers e do Vagas Online e sócio-diretor da Consultants Group by Tegon