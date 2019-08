Orgonite: entenda como ela pode te ajudar a equilibrar as energias

Orgonite é uma ferramenta feita pelo homem para equilibrar as energias de ambientes e pessoas. Ele é um catalisador que tem como principal função transformar energia negativa em positiva. Nesta alteração, este equipamento absorve sentimentos negativos como ganância, inveja, egoísmo da pessoa ou local em que está presente, deixando as pessoas mais leves espiritualmente.

Ao fazer ou comprar o seu orgonite, é importante você saber que sua energia afeta as pessoas, plantas, animais, água e objetos que estejam por perto. Veja também como a arte milenar chinesa do Feng Shui pode te ajudar a equilibrar energias da sua casa ou apartamento.

O orgonite é composto de três elementos essenciais:

Orgânico: Geralmente é usada a resina que tem como função principal atrair a energia para o orgonite.

Metal: Utiliza raspas de metais ou outros pequenos elementos. Estes objetos são responsáveis por refletir as energias que chegam ao orgonite.

Cristal: Normalmente usam cristais de quartzo. O cristal tem a função de transmutar energia ruim para algo positivo dentro do orgonite. As pessoas, geralmente, escolhem o quartzo por ser uma pedra muito popular, usada para afastar energias negativas.

Estes itens compõem o orgonite e, juntos, são responsáveis pelo processo de transformação da energia negativa para positiva.

Você acabou de descobrir o que é orgonite e sua principal função. Saiba também que, além da transformação de energia, ele possui outros benefícios: purifica a energia de pessoas e ambientes, ajuda na harmonização pessoal, neutraliza os efeitos negativos da radiação eletromagnética de computadores, celulares, televisão, entre outros, diminui os efeitos da TPM, auxilia na purificação de alimentos, plantas e da água, mantém o ambiente harmonizado e com energia positiva, protege da negatividade, mal olhado e inveja, ajuda no tratamento dos efeitos de insônia e ansiedade e protege animais domésticos.

O orgonite influencia tudo e todos ao seu redor, transformando toda energia negativa em positiva, e assim tornará o ambiente mais leve e agradável. Use ele no seu escritório, casa ou mesmo em encontro com amigos.

Fonte: Astrocentro