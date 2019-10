Operação Dasos: Réus e testemunhas são ouvidos

Os 11 réus presos na Operação Dasos, desencadeada pela Polícia Civil de Cascavel, no dia 31 de maio deste ano, que desarticulou uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas no Bairro Floresta, região norte de Cascavel, serão ouvidos hoje no Fórum Estadual de Cascavel.

Ao todo são 12 investigados, porém uma jovem está em liberdade e não há informação de que será ouvida nesta data. Já o apontado nas investigações como chefe da quadrilha e membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) que está preso na Penitenciária Estadual de Piraquara, será ouvido através de vídeo conferência.

Os presos que estão na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) e também na Cadeia Pública foram levados ao Fórum sob forte esquema de segurança.

Testemunhas

Além dos investigados as testemunhas de defesa e de acusação também serão ouvidas. O número total não foi repassado. Dentre as testemunhas de acusação estão policiais civis que fizeram parte da investigação.

A denúncia

Na denúncia constam as acusações de tráfico de drogas, associação e organização criminosa. Por meio das investigações realizadas pela Polícia Civil, em especial as interceptações

telefônicas aos terminais utilizados pelos denunciados, bem como pelos mandados de busca e

apreensão, a associação dos denunciados para a comercialização de substâncias

entorpecentes, principalmente cocaína foi descoberta.

Quem chefiava toda a organização era o acusado que está preso em Piraquara. A esposa dele era quem repassava as informações e arrecadava o dinheiro da venda de drogas.

O grupo era bastante organizado e contava inclusive com “escalas de plantão” para a venda de drogas nos pontos. Além disso, também agiam tentando levar drogas aos colegas de quadrilha que já estavam presos nas Penitenciárias e Cadeia de Cascavel.

Próximos passos

O processo está tramitando na 3ª Vara Criminal de Cascavel em segredo de justiça. Os próximos passos após a oitiva, são a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, na sequência abre-se o prazo para a defesa apresentar as alegações finais e posteriormente é divulgada a sentença, da qual ainda pode caber recurso.

Reportagem: Cláudia Neis

Veja a chegada dos réus à audiência.