Operação conjunta contra o tráfico de drogas é realizada em Cascavel e Cafelândia

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Cascavel, Corbélia e Denarc deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em uma residência no bairro Melissa em Cascavel e uma residência em Cafelândia na manhã desta sexta-feira (27).

Em Cascavel, foi feita a prisão em flagrante do proprietário das drogas pelos delitos de posse de munição e tráfico de drogas e foram apreendidas 320 munições calibre 22, uma porção de maconha pesando 72 gramas, R$ 1.162 em notas diversas e um aparelho celular. Em Cafelândia foram apreendidos dois aparelhos celulares.

As investigações iniciaram em dezembro de 2019 quando foi feito um flagrante na cidade de Corbélia e apreendido um quilo de maconha. A partir de então, o fornecedor foi identificado como sendo de Cascavel e que a droga era levada para a cidade de Cafelândia.

No vídeo é possível verificar o momento que o cachorro do Denarc localizou a droga no interior do veículo:

O Delegado de Corbélia, Fabiano Moza do Nascimento que conduziu a operação explica como foi realizada a operação: