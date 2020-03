Onças do Zoo passarão por procedimento odontológico

Duas onças pardas do Zoológico Municipal de Cascavel passarão por um procedimento odontológico nesta sexta-feira (20). Os animais: a fêmea Guairá e o macho Faísca, que já foram submetidos a um tratamento de canal, agora receberão uma prótese metálica para os caninos. O intuito é proteger os dentes dos felinos de futuras fraturas.

Segundo o gerente de vida silvestre e bem-estar animal, Rodrigo Neca Ribeiro, o Município não terá custos, uma vez que os insumos já estão disponíveis no Zoológico e o procedimento será realizado por meio de uma parceria com uma equipe formada por veterinários, dentistas e protéticos que, inclusive, disponibilizarão alguns materiais, como o equipamento para a confecção da prótese.

O procedimento é considerado necessário, uma vez que os animais já demonstram desconforto. “A sensibilidade no dente, como em humanos, gera bastante desconforto e dor. O que nós notamos nesses animais são movimentos estereotipados característicos de estresse e, além disso, uma diminuição no consumo alimentar. Como também é feito um exame de rotina, um check up nos animais, de forma regular, nós utilizamos a anestesia, uma vez que precisa da contenção química. Assim, nós fazemos a avaliação de todos os sistemas. Dessa forma, nós conseguimos evitar ou minimizar qualquer complicação antes de ter uma manifestação clínica significativa”, explica.

O procedimento será realizado no Zoológico em um espaço equipado, com suportes de anestesia e odontológico. A captura será feita no recinto e as onças serão encaminhadas para o Centro Ambulatorial, que será montado para o procedimento.