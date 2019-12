Obra no Trevo Cataratas é anunciada pelo governo

O acordo de leniência entre o Ministério Público Federal e o governo do Estado contemplou a obra do Trevo Cataratas em Cascavel. O anúncio foi na manhã desta segunda-feira (9), em Curitiba.

“É uma obra aguardada há anos. Uma intercessão em desnível. É uma obra de grande complexidade, com três rodovias e de acesso a uma cidade com 300 mil habitantes”, afirma o secretário de Infraestrutura do Estado, Sandro Alex.

Entre os critérios da escolha está a segurança viária e a fluidez. O governador Ratinho Júnior (PSD) e o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) estão no ato.

A obra será contemplada em duas fases – considerada uma das maiores obras de arte do País.

O acordo de leniência contempla R$ 400 milhões da Ecocataratas e Econorte – só da Ecocataratas são R$ 130 milhões em obras e R$ 20 milhões da Ecovias.

Acompanhe a reunião AO VIVO:

Veja o que o Prefeito Leonaldo Paranhos falou sobre o assunto: