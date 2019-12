O tesão acabou? Entenda as causas da perda da libido

A vida a dois é uma eterna dicotomia entre o amor e o sexo, mas e quando a vontade não vem? A falta de libido é um problema recorrente entre as mulheres e tem impacto direto tanto na qualidade de vida quanto nas relações interpessoais. Multifatorial, a falta de apetite sexual pode ser resultado de estresse, sobrecarga e oscilação hormonal.

Por outro lado, o uso frequente de remédios, a exemplo do anticoncepcional, também pode alterar a vida sexual da mulher, como explica a especialista em farmacologia clínica Jackeline Alecrim. “Na maioria dos casos, esse método contraceptivo contribui para a diminuição drástica dos níveis de testosterona, que está intimamente ligado ao desejo sexual”, aponta.

O efeito do medicamento na libido é cientificamente comprovado. Com uma amostragem de 1.046 mulheres, um estudo alemão publicado pelo Journal of Sexual Medicina comprovou que o medicamento tem efeito no desejo, sendo que um terço das mulheres analisadas que usava o anticoncepcional apresentou alguma disfunção sexual. “A prevenção é importante, mas a mulher deve buscar o método que melhor se adapta ao seu corpo e seu estilo de vida, já que a adaptação é individual”, diz a farmacologista Jackeline.

A maternidade também é um fator de limitação da libido, já que o período é marcado por intensas transformações físicas, hormonais e emocionais na mulher. “Comumente essa mulher está cansada, sua atenção é integral ao filho e quando chega a noite o parceiro acaba ficando de lado”, explica Jackeline.

Sentindo na pele

Como falta de libido não escolhe cor, classe social nem nível de influência, até mesmo algumas famosas já compartilharam esse problema. O caso mais recente é a da apresentadora Sabrina Sato que, durante uma entrevista à TPM, admitiu que perdeu o interesse sexual pelo parceiro, Duda Nagle, após o nascimento da filha, a pequena Zoe.

“Quem faz sexo depois de ser mãe? É difícil, a vontade não vem. Quando você vira mãe, tudo muda. Atualmente, eu amo o Duda como se fosse meu irmão. É um amor gigantesco, eu olho para ele e sinto gratidão, mas não tesão”, disse à TPM.

Segundo Jackeline Alecrim, a diminuição é comum devido à queda brusca de hormônios no pós-parto, como a testosterona. “Além disso, a produção de prolactina, hormônio responsável pelo leite materno, diminui a lubrificação vaginal, sem contar que os primeiros meses de vida de uma criança exigem muito do físico da mulher, que está constantemente cansada e indisposta”.

Outra celebridade que compartilhou a perda da libido devido à maternidade foi Wanessa Camargo. Em entrevista ao canal de Julia Faria, a cantora argumentou que a falta de autoestima também influencia no tesão. “A vaidade vai para o beleléu, a minha foi. Você quer colocar aquela calçola bem gigante, está cheirando a leite, você se sente um leite que anda. É você e seu filho, e ninguém mais importa no mundo. Você não quer saber de sexo, nada”, relata.

A farmacóloga clínica Jackeline aponta que o período de baixa libido durante a maternidade geralmente se estende por cerca de 90 dias, mas varia de mulher para mulher, podendo chegar até mesmo a um ano. “O ideal é ir voltando à ativa na medida em que for se sentindo confortável”, recomenda.

Como fazer para o desejo voltar?

Mais que a disfunção, o problema afeta em muitos casos o relacionamento com o parceiro, já que o sexo passa a ser mais um cumprimento de tabela do que uma vontade real. “O resultado disso é frustração, a autoestima vai ao chão e o autocuidado também acaba sendo deixado de lado”, explica a farmacologia clínica Jackeline Alecrim.

Por isso Jackeline alerta que é preciso atenção ao fenômeno para que ele também não adoeça o emocional. “Para quem tem diminuição de libido devido ao uso de contraceptivos, não dá para simplesmente ignorar o problema e achar que é normal viver infeliz, não sentir desejo e usar a justificativa de que é um processo normal. Não é normal e inclusive há muitas formas de resolver o problema avaliando com um especialista alternativas de contracepção. Se a mulher está mal, tudo se desestabiliza à sua volta”.

O primeiro passo para reverter a situação é tentar identificar as possíveis causas da disfunção. “Nesse momento, um especialista é fundamental, além da comunicação clara com o parceiro sobre a situação, já que a falta de desejo em muitos casos é confundida com a falta de amor. No mercado já estão disponíveis diversos tratamento, sendo a reposição hormonal um deles”.