Número de pessoas recuperadas pela Covid-19 segue em alta

80% dos pacientes ficam curados da Covid-19 em casa. Essa é a afirmação que a Secretaria de Saúde de Cascavel vem fazendo desde o início da pandemia, em março, e que vem se confirmando até o momento.

Graças ao trabalho do Call Center (3096-9090), atendentes, médicos e demais profissionais de saúde vem mantendo uma rotina exaustiva para que os pacientes confirmados pela Covid-19 possam receber as orientações e realizar o tratamento em casa. Os sinais de sintomas considerados leves são muito semelhantes ao de resfriado comum. Normalmente febre baixa, desconforto no corpo e nas articulações.

Em caso de quadro respiratório associado à falta de ar, cansaço, o paciente é classificado como um caso moderado. Já a situação grave são casos de pessoas que precisam de um equipamento ventilatório para auxiliar na respiração.

“80% dos casos, internacionalmente, são considerados casos leves. Porém, é preciso lembrar que sempre será considerado suspeito não só a presença dos sinais de sintomas, mas o histórico de viagens àqueles países com a doença já circulando”, enfatizou Rubens Griep, coordenador geral do Centro de Operações de Emergência (COE).

Taxa de Letalidade em Cascavel continua entre as menores do Paraná

O Boletim Informativo da Secretaria Estadual de Saúde confirma que a taxa de letalidade em Cascavel por causa da Covid-19 continua entre as menores do Paraná. De acordo com a SESA-PR, o município apresenta 1,7%. Sendo o município de Paranaguá com a maior taxa: 9,7%.

Fonte: Assessoria