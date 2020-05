Número de mortos por covid-19 no Paraná chega a 99

Informe divulgado pela Secretaria da Saúde do Paraná nesta terça-feira (05) traz 29 novos casos confirmados da covid-19 no Estado e cinco óbitos.

Agora, chega a 1.588 o número de pessoas residentes no Paraná atingidas pela doença, com 99 falecimentos. O informe divulga, ainda, que 1.071 pessoas, também residentes no Paraná, são consideradas recuperadas, já liberadas do isolamento social.

Os cinco óbitos registrados nesta terça-feira são de pacientes que estavam internados. Um morador de Fazenda Rio Grande, de 62 anos, faleceu segunda-feira (4). Três moradores de Curitiba – uma mulher de 70 anos e dois homens, de 62 e 63 anos, faleceram no domingo (3). E um morador de Mirador, de 46 anos, morreu no sábado (2).

Os novos casos confirmados estão nos municípios de Apucarana (1), Cascavel (2), Castro (1), Cianorte (1), Curitiba (6), Guaratuba (2), Inácio Martins (1), Londrina (3), Maringá (1), Mirador (1), Nova Aliança do Ivaí (1), Paranavaí (3), Piraquara (2), Santo Antônio do Caiuá (2), Santo Inácio (1) e Telêmaco Borba (1).

No total 137 cidades paranaenses têm casos confirmados da covid-19. Neste informe, a Secretaria da Saúde confirma pela primeira vez um caso na 4ª Regional de Saúde, Irati. Até segunda-feira nenhum caso ainda havia sido confirmado naquela região. O primeiro foi registrado em Inácio Martins.

RECUPERADOS – Das 1.071 pessoas recuperadas 588 são de municípios de todo o Estado, registrados pela secretaria estadual da Saúde. Outros 483 são de Curitiba e considerados recuperados pela Secretaria da Saúde da Capital.

CONFIRMADOS TESTES – O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que faz parte da Diretoria de Atenção e Vigilância da Secretaria da Saúde, contabiliza apenas os casos confirmados com resultados positivos de testes rápidos realizados com o produto do fabricante One Test, enviado pelo Ministério da Saúde.

MORADORES DE OUTROS ESTADOS – Há 20 casos confirmados e três óbitos de pessoas residentes em outros estados, mas que tiveram atendimento aqui no Paraná.

O acréscimo de um paciente se deu pela transferência do município de residência. Estava cadastrado em Carlópolis e foi alterado para Fartura, em São Paulo.

Confira o INFORME COMPLETO aqui.

