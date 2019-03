“Novo” Cascavel pronto para estrear oficialmente

A Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal 2019 começará nesta semana. A bola rolará pela primeira vez na sexta-feira, com Marechal x Dois Vizinhos. Já no sábado será o dia do Cascavel fazer seu primeiro jogo oficial depois do processo de reformulação pelo qual passou no fim do ano passado. O desafio da Serpente Tricolor na 1ª rodada do Estadual será diante do Palmas, às 19h30, no Ginásio da Neva. Os portões serão abertos às 18h para o público e os ingressos antecipados já estão sendo comercializados, ao preço promocional de R$ 20. No dia do jogo, na bilheteira da Neva, os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).