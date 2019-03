NOS ESTÁDIOS: Polícia Civil realiza campanha contra o feminicídio

Com dois casos tentados e um consumado de feminicídio em Cascavel este ano, a Polícia Civil, por meio da 15ª Subdivisão Policial e da Delegacia da Mulher, passaram a estudar a fundo esse tipo de violência e nesta semana desenvolveram a campanha de combate à violência contra a mulher com palestras segmentadas e também na panfletagem e conversa com os torcedores que compareceram o Estádio Olímpico Regional na quarta-feira (Cascavel CR x Coritiba) e ontem à noite (FC Cascavel x Rio Branco). Em campo, a ação foi exibida em uma faixa com o slogam: “Feminicídio, não entre nesse jogo”.