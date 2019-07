No sétimo dia de greve, servidores se reúnem em Curitiba para manifestar

A greve estadual convocada pelo FES (Fórum das Entidades Sindicais) completa sete dias nesta segunda-feira (1º). Para marcar a data, servidores do funcionalismo público de todo o Estado se reuniram em frente à Praça Santos Andrade, em Curitiba em uma manifestação.

De acordo com o presidente da APP-Sindicato de Cascavel, Daniel Matoso, somente do município saíram cinco ônibus cheios de professores, rumo à capital. Os atos tiveram início às 9h e próximo às 11h os servidores fizeram uma caminhada até o Centro Cívico.

O presidente do Sinteoeste (Sindicato Trabalhadores das Universidades do Oeste do Paraná), Gian Carlo Toso, afirma que “a manifestação é uma forma de demonstrar para o Governo que estamos fortes e que a greve é muito maior do que ele tem anunciado, e que nós estamos abertos ao diálogo”. Ele afirma também que os servidores estão montando acampamento em frente ao Palácio.

Adesão

Por nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que a que na manhã desta segunda-feira (1º) a adesão total chegou a 4,2% das 2.143 escolas estaduais, enquanto em 40% das escolas a adesão é parcial. Em Cascavel, a adesão parcial é de 38% das 93 escolas que fazem parte do Núcleo Regional de Educação. Somente uma escola paralisou totalmente as atividades.

Unioeste

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) deve aderir à greve a partir do dia 22 de julho, segundo o presidente do Sinteoeste, Gian Carlo Toso.