Neymar: A desvalorização de um craque

Barcelona – O vice-presidente do Barcelona, Jordi Cardoner, afirmou que não há nenhuma negociação para acertar o retorno de Neymar. Mas é preciso ler as entrelinhas de sua fala. “O correto é dizer que Neymar quer voltar ao Barcelona. Muitas coisas que aconteceram na saída dele não me agradaram, muitas coisas a serem resolvidas”, disse.

Antes, a pedida do PSG era de R$ 1,3 bilhão. Agora, o PSG considera aceitar R$ 975 milhões por Neymar. O time francês considera que o camisa 10 não tem mais clima para permanecer no clube, principalmente após as duras declarações de Nasser Al-Khelaifi, dizendo que queria um pouco mais de ‘comprometimento’ do brasileiro para com o clube.

Jornais espanhóis até mesmo listam as condições obrigatórias para viabilizar o retorno, o que incluiria redução de salário, pedido de desculpas e a retirada do processo no qual o jogador exige do Barça o pagamento de 26 milhões de euros em prêmios.