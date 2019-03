Natação cascavelense em busca de vagas no Mundial

O esporte cascavelense estará representado pelo professor Rui Comin e pelos nadadores Tauana Eduarda de Moraes Lopes e Hiuri Selzier da Silva no Campeonato Brasileiro de Natação Escolar, que será realizado de hoje a domingo no Rio de Janeiro.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira do Deporto Escolar, é seletiva única para o Mundial Escolar da modalidade, que será no mês de maio também na Cidade Maravilhosa. Os três cascavelenses, integrantes da equipe Associação Atlética Comercial/Farmácias Estrela, estão a serviço da seleção paranaense neste fim de semana.

A delegação estadual conta com 24 atletas, separados entre aqueles que obtiveram índice individual na seletiva realizada há um mês em Curitiba, e aqueles que foram escolhidos pelos colégios que venceram a seletiva.

Tauana e Hiuri estão dentre os seis paranaenses de cada naipe que competem na categoria seleção. Já a categoria escolar conta com seis meninas de um mesmo colégio e seis meninos de um mesmo colégio.

Já Rui Comin será um dos quatro técnicos da seleção paranaense no Campeonato Brasileiro, o único do Oeste do Estado. Outros dois são de Curitiba e outro é de Ponta Grossa. No geral, a competição deste fim de semana reunirá 400 atletas de todos os Estados do País.