NADO ARTÍSTICO | Brasil na final da prova combinada no Mundial

A seleção brasileira de nado artístico se classificou com a nona posição nas eliminatórias para a final da prova combinada no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Gwangju, na Coreia do Sul.

A pontuação obtida, de 81.6667, foi a mesma do Cazaquistão, que acabou dividindo a posição com as brasileiras, que estavam vestidas com o tema de Vingadores, da Marvel.

O melhor resultado do País até o momento no Mundial foi a sétima posição do dueto misto na rotina técnica, formado por Giovana Stephan e Renan Alcantara. Na equipe, o Brasil foi 15º na rotina técnica e 16ª na livre.

Nas eliminatórias do dueto misto rotina livre, a dupla Giovana Stephan e Renan Alcantara conseguiu o sétimo lugar e também avançou à final da prova, que será neste sábado, no último dia de competições da modalidade.