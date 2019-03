Mudanças na tabela do Paranaense 2019

Além da vitória do Cascavel CR sobre o Coritiba, a 3ª rodada da Taça Dirceu Krüger teve outras três partidas na noite de ontem.

Em clássico no Norte do Estado, o Londrina levou a melhor fora de casa sobre o Maringá, por 2 a 1, enquanto o clássico no Oeste entre Foz do Iguaçu e Toledo terminou empatado sem gols na fronteira. Já o Athletico recebeu e venceu o Operário por 3 a 0, assumindo assim, aliado à derrota do Coxa, a liderança geral do Paranaense 2019.

Com esses resultados, o Furacão chegou aos 9 pontos na liderança do Grupo A e o Londrina chegou aos 7 na vice-liderança. O Foz é o terceiro com 4, à frente do Operário, também com 4. Já o Toledo tem 1 ponto e o Maringá nenhum.

No Grupo B, o Coritiba segue líder com 6 pontos. Já o Cascavel CR assumiu a vice-liderança, também com 6. Paraná Clube, Rio Branco e Cianorte, que jogam hoje, têm 3 pontos. Já o FC Cascavel, que também joga hoje, busca os primeiros pontos na chave.