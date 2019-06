Motociclista morre após batida violenta em vários carros em Cascavel

Um motociclista morreu em grave acidente registrado na noite dessa quinta-feira (06), na esquina das Ruas Pio XII com a Curitiba em Cascavel-PR.

Segundo informações apuradas logo após o acidente, a vítima era 2º Tentente do Exército, identificado como Biron Fiamoncini Penteado, de 21 anos e seguia pela Rua Pio XII quando perdeu o controle da motocicleta, atingiu a lateral de um veículo Fiat Uno.

Em seguida a vítima colidiu contra um New Fit que estava estacionado, o carro ficou destruído.

A moto em que a vítima estava só parou quando bateu contra um portão. O corpo do jovem foi arremessado e atingiu outros três veículos que estavam estacionados. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou no local a vítima já estava sem vida.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a motocicleta bateu no primeiro veículo. No vídeo é possível ver quando o carro entra na pista e a motocicleta bate na lateral esquerda do Fiat Uno.

Veja as imagens: