Mostra e Festival de Circo contará com 23 projetos e 4 grupos profissionais

Ao todo, 23 grupos de circo social, entre os de Toledo e de outros municípios do estado, estão confirmados para a XIII Mostra de Circo Social e VI Festival Nacional de Circo de Toledo, que será realizada de 25 a 29 de novembro, em Toledo. Além destes, também estão confirmados quatro grupos profissionais, professores de circo, artistas performáticos e oficineiros, que darão treinamentos e realizarão espetáculos, todos gratuitos. As apresentações serão no Teatro Municipal de Toledo, no Picadeiro do Circo da Alegria, entre outros espaços públicos. Para a Mostra, que será concentrada no Teatro, os ingressos estão esgotados para todas as sessões.

“Trabalhamos em parceria com as escolas e as turmas já fizeram a reserva antecipada dos ingressos. Em duas sessões diárias, nos três dias, serão cerca de 6 mil pessoas prestigiando o trabalho dos grupos sociais inscritos. Todos os ingressos já estão reservados para a Mostra, que se limita a capacidade de público do Teatro Municipal”, explica o coordenador do evento e do Circo da Alegria, Dado Guerra. Para os espetáculos, os ingressos serão distribuídos cerca de 15 dias antes do evento. “Embora seja gratuito, faremos a distribuição dos ingressos em função da capacidade de cada local de apresentação”, explica.

A abertura do evento, no dia 25, será com o Circo da Alegria, que todo o ano prepara um espetáculo especial, bastante aguardado especialmente pela comunidade em torno do projeto. No dia 26 será a vez da Trupe Tangará, de Londrina, que trará o espetáculo Cabaré. No dia 27 será realizado um show de variedades, com o Espaço sou Arte, pela primeira vez em Toledo, de Campo Mourão. “Este grupo tem uma agenda bastante lotada, realizando muitos trabalhos para grupos empresariais, e estamos felizes em trazer pela primeira vez a Toledo”, comenta Dado. No dia 28 de novembro sobe ao palco o grupo Los Circo Los e convidados, com várias linguagens circenses. “Tivemos a preocupação neste ano de trazer várias linguagens para que o público e os integrantes dos diferentes grupos sociais pudessem apreciar números diferentes”.

Na sexta-feira, 29, último dia do evento, a programação será em um espaço alternativo, à noite, voltado para o público adulto. Será na pista de skate e de bicicross, no Parque Frei Alceu, onde será realizada a noite de luz e fogo, corrida noturna, carteira de monociclo, duas bandas, a partir das 22h, com a performance Anjo Gabriel, do palhaço Fidalgo, de Curitiba. Ele esteve em Toledo nas edições anteriores e faz o papel do palhaço bufão, aquele que através do humor procura mostrar as mazelas da sociedade.

O evento é uma promoção da prefeitura de Toledo, Secretaria de Educação Escola Municipal Anita Garibaldi/Circo da Alegria e conta com o apoio do Circo Ático e das secretarias municipais de Assistência Social, Cultura, Esporte, Administração e outros parceiros.