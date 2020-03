Morre o “pai da C.Vale”, Marcelino Afonso Neis

Morreu aos 98 anos (11/12/1921), o fundador da C.Vale, Marcelino Afonso Neis. Gaúcho de Marcelino Ramos, foi o primeiro prefeito eleito de Palotina, no oeste do Paraná. Apaixonado pelo cooperativismo, dizia que seu sangue era azul como a C.Vale. “Ele bate ligeiro, satisfeito e forte. Se eu pudesse abrir o peito e mostrar o meu coração, as pessoas veriam o quanto eu gosto da C.Vale”, disse em umas de suas entrevistas.

Dos 24 fundadores, Marcelino Neis era o único associado vivo que continuava operando com a C.Vale e fazia questão de participar de todos os eventos importantes da cooperativa, como assembleias, inaugurações e seminários motivacionais: “Quero permanecer como sócio até o fim da minha vida”.

Das inúmeras matérias e homenagens que recebeu da C.Vale, Marcelino lembrava com riqueza de detalhes o início do município e das atividades da cooperativa. Ele relatava que a falta de locais para armazenar a produção e as dificuldades para a comercialização da safra eram as principais queixas dos produtores, quando foi fundada a então Campal. “Depois de uma conversa com o ex-governador Nei Braga, que sugeriu a criação de uma cooperativa, expedi 44 convites, desse total, 24 pessoas comparecem na reunião que aconteceu no dia 7 de novembro 1963, às duas horas da tarde numa sala da recém-instalada prefeitura”, lembra o ex-prefeito, que tinha 41 anos na época em que se tornou o “pai” da cooperativa.

Marcelino contava algumas situações engraçadas: “Nos domingos era uma verdadeira procissão de gente que ia ver aquele buraco onde estava sendo instalada a primeira moega. As pessoas não acreditavam que aquilo seria cheio. Era muito engraçado escutar as conversas. A grande surpresa aconteceu logo no primeiro ano, que foi preciso alugar armazéns infláveis para guardar a grande quantidade de grãos.”

Sobre a expansão da cooperativa para outras regiões e a industrialização, Neis afirmava que C.Vale estava segura por ter excelentes administradores, capazes e dinâmicos. “Vocês estão em boas mãos. Juntos ganharão o mundo”, profetizou.

Para o presidente da C.Vale, Alfredo Lang, Neis foi um empreendedor corajoso ao liderar a criação da cooperativa numa época de grandes dificuldades e desconfianças. “O seu maior legado, com certeza, é a semente fértil do cooperativismo que semeou e cultivou no coração de todos nós e que vai continuar dando bons frutos por muitas gerações”, enfatizou Lang.