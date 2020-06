Moradora de Cascavel com covid-19 morre em Foz do Iguaçu

Morreu na tarde dessa quinta-feira (18) em Foz do Iguaçu mais uma vítima da covid-19. A idosa que era moradora de Cascavel estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

A vítima procurou a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Cascavel no dia 14 de junho, com sintomas de febre, tosse, dispneia, evoluiu para Insuficiência Respiratória Aguda e outras disfunções graves. A paciente apresentava comorbidades como obesidade e disfunção renal crônica.

A idosa deu entrada no Hospital Municipal Padre Germano Lauck na última terça-feira (16). Ela foi levada pelo SAMU de Cascavel para Foz do Iguaçu em situação gravíssima, acompanhada de uma equipe de enfermagem e médico plantonista da cidade da 10ª regional.

Segundo a nota de pesar emitida pelo Hospital Municipal, os familiares foram comunicados quanto ao protocolo de cuidado pós-óbito. Essa é a quarta vítima da cidade de Cascavel vítima da covid-19 e que necessitou do suporte do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.