Metropolitano de Curitiba terá início no próximo mês

O Campeonato Metropolitano de Velocidade de Curitiba foi uma das competições destaques do automobilismo paranaense na temporada de 2019.

A temporada de 2020 terá início no próximo mês e uma das novidades será a realização de seis etapas. No ano passado foram apenas quatro. A etapa de abertura está marcada para 8 de março. As demais etapas serão em 19 de abril, 19 de julho, 30 de agosto, 25 de outubro e 13 de dezembro. A promoção e a organização são da M & L Produções Artísticas Ltda, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Das seis etapas, três serão disputadas com o Campeonato Paranaense. Uma etapa será em Cascavel, na região oeste; e duas em Londrina, na região norte.