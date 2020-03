Médico do Consamu é isolado após confirmar covid-19

Um médico que atende no Consamu de Cascavel está afastado por testar positivo para covid-19. O caso foi confirmado na última sexta-feira (27) e os funcionários foram avisados no sábado.

Ele tem 29 anos e sem histórico de viagens. O médico está isolado desde o dia 21, quando teve sintomas gripais. Apenas um colaborador do mesmo plantão apresentou sintomas e foi isolado por recomendação da vigilância epidemiológica até o resultado de exames. Ambos estão em domicílio, com sintomas leves até o momento.

Segundo o diretor do Consamu, Rodrigo Nicácio, os atendimentos seguem normalmente, conforme medidas de precaução orientadas pelo Ministério da Saúde/Anvisa.

“Em nome dos médicos do Samu, agradeço as palavras de conforto e apoio de todos. Não só médicos, mas também enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores estão também na ‘linha de frente’ de combate a essa pandemia. Estamos nos cuidado para poder cuidar de vocês. O colaborador não sabe a fonte de contato e isso está sob investigação epidemiológica, mas acreditamos não ter sido em atendimento no Samu. Está bem, em casa, sob isolamento desde o primeiro sintoma. Que Deus proteja a todos nós!”, acrescentou Nicácio.