Matrículas para EJA iniciam em janeiro

O período para inscrições para a Educação para Jovens e Adultos (EJA) começa no dia 6 de janeiro, e vai até o dia 24. Todos que desejarem voltar a estudar e concluir seus estudos devem procurar as instituições que oferecem a modalidade e efetuar a matrícula no local http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/EJA/escolasEJA2019.pdf

Para o ano letivo de 2020, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte readequou o cronograma da EJA para semestral e unificou a matriz curricular. Com isso, os estudantes poderão concluir tanto a etapa do Ensino Fundamental quanto a do Ensino Médio em dois anos.

Além disso, a matriz unificada garante que todas as instituições que ofertam EJA terão as mesmas disciplinas, facilitando a continuidade dos estudos caso seja necessário mudar de escola e facilitando a organização dos professores para a escolha de suas aulas.

A readequação do cronograma não altera a carga horária dos cursos, que será mantida a mesma, mas vem como uma solução para o cenário constatado pela Secretaria: o período prolongado para conclusão dos estudos resultava em grande incidência de abandono. Com a carga horária concentrada, os estudantes terão a chance de terminar os estudos antes.

“Acreditamos que essa reorganização será um grande incentivo para aquelas pessoas que por alguma razão deixaram os estudos e desejam retornar e concluir. O tempo para conclusão é um fator de escolha, pois voltar a estudar exige um esforço, comprometimento e adequação da rotina diária”, explicou o diretor de Educação, Raph Gomes Alves.

DOCUMENTOS – Para efetivar a matrícula, o estudante deve procurar a instituição de ensino de seu interesse que oferta a modalidade e levar os seguintes documentos (original e cópia):

Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;

RG (para maiores de 16 anos) ou Registro Nacional Migratório – RNM / Protocolo de Solicitação de Refúgio;

Cadastro de Pessoa Física – CPF (para maiores de 16 anos e estudantes da Educação Profissional;

Declaração de Vacinação emitida pela Unidade ou Posto de Saúde (para menores de 18 anos);

Fatura recente da concessionária de energia elétrica, dos últimos dois meses;

Comprovante de endereço adicional em nome da mãe/pai/responsável legal pelo estudante, quando a fatura não estiver em nome dos mesmos;

Número de telefone para contato;

E-mail da mãe/pai/responsável legal;

CPF da mãe/pai/responsável legal ou Registro Nacional Migratório – RNM / Protocolo de Solicitação de Refúgio;

Histórico Escolar.

QUEM PODE FAZER EJA – O Ensino Fundamental Anos Finais (do 6º ao 9º ano) pode ser cursado por qualquer pessoa com 15 anos completos; já o Ensino Médio pode ser cursado por qualquer pessoa com 18 anos completos.

A EJA não é seriada, ou seja, o aluno não se matricula na série em que interrompeu seus estudos, e sim na etapa (Ensino Fundamental ou Ensino Médio). Mas todos os anos que ele já cursou serão validados para posicioná-lo no semestre da etapa que melhor atenda a sua necessidade.

O tempo máximo de curso para cada etapa é de dois anos, mas pode ser concluído em menor tempo, de acordo com a disponibilidade e os resultados obtidos pelo aluno.

DISCIPLINAS – A matriz curricular prevê as seguintes disciplinas para a EJA Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Inglês, Arte e Educação Física.

A EJA Ensino Médio ofertará as seguintes matérias: Língua Portuguesa, Inglês, Matemática, Química, Física, Biologia, História, Geografia, Espanhol, Arte, Filosofia, Sociologia e Educação Física.

ONDE TEM EJA – Atualmente, a rede estadual paranaense de ensino possui 92 Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJAs) e 238 escolas de EJA.