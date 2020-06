Maringá: Semana inicia com vacinação exclusiva para gestantes e crianças com menos de 6 anos

O mês de junho inicia com vacinação exclusiva para gestantes e crianças de 6 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias. A imunização segue até sábado, 6, no horário de aplicação de cada Unidade Básica de Saúde (UBS – veja no anexo). Estes grupos são o foco de vacinação pois, além de ser a última semana da campanha de vacinação contra influenza, Maringá não atingiu a cobertura mínima de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Desde o início da campanha, na segunda quinzena de março, o município recebeu 152,7 mil doses de vacinas contra gripe. Cerca de 117 mil doses já foram aplicadas. Foram vacinadas 11.355 crianças de 6 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias (47,71% da meta) e 1.622 gestantes (45,11% da meta). “Como não atingimos a cobertura estabelecida pelo Ministério da Saúde, planejamos a última semana da campanha de vacinação exclusiva para estes grupos”, explica a coordenadora de Imunobiológicos, Edlene Goes.

Caso haja sobra das doses de vacinas, outros grupos que fizeram parte da vacinação de 2020 – pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas, puérperas, pessoas de 6 a 59 anos com doenças crônicas ou deficiências, professores e pessoas de 55 a 59 anos – poderão ser vacinados nas UBSs próximas de suas residências a partir da próxima segunda, 8 de junho.