Maringá e Sada Cruzeiro iniciarão duelo pelas quartas neste domingo

Curitiba – A disputa pelas quartas de final da Superliga masculina de vôlei 2018/2019 começará neste fim de semana e uma das séries será entre Sada Cruzeiro e Copel Telecom Maringá Vôlei. As duas equipes se enfrentarão pela primeira partida dos playoffs no domingo, às 19h, no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG), com transmissão ao vivo do SporTV 2.

Esse será o duelo do segundo colocado na fase de classificação, o Sada Cruzeiro, contra o time que encerrou a etapa em sétimo lugar, o Copel Telecom Maringá. O time mineiro teve a campanha de 19 vitórias e três derrotas, somando 54 pontos. Já a equipe paranaense teve 32 pontos após conseguir 10 resultados positivos e 12 negativos.

Central do Maringá, Deivid destaca a importância dos treinos nos últimos dias: “essa semana cheia, voltada exclusivamente para treinamento, está sendo importante porque podemos acertar os detalhes tanto individuais, como coletivos, e reforçar as qualidades que nos levaram até o playoff. Sabemos que nessa fase o campeonato muda e quanto mais preparados estivermos, melhor para enfrentar uma equipe como o Sada Cruzeiro”, destacou.

O central do time maringaense ainda elogiou o adversário. “O time deles é muito qualificado e eles vêm mostrando isso nas últimas edições da Superliga, e vamos fazer o nosso melhor e aproveitar todas as chances que tivemos nas partidas”.

Outros jogos

Os outros duelos das quartas de final – todos disputados em melhor de três jogos – serão: Sesi-SP x Vôlei UM Itapetininga (SP), Taubaté (SP) x Vôlei Renata (SP) e Sesc-RJ x Fiat/Minas (MG), todos neste sábado.